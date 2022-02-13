В Луганской области взорвалось кафе: более 10 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В результате взрыва в кафе в Станице Луганской травмы получили 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
12 февраля около 18 часов в пгт Станица Луганская в кафе "Мечта" произошел взрыв. По предварительным выводам взорвался газовый баллон. В результате взрыва возник пожар.
В результате происшествия пострадало 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.
Около десяти вечера подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 160 м2. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве в доме взорвалась граната, есть погибший