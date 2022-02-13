На Луганщині вибухнуло кафе: більше 10 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В результаті вибуху в кафе у Станиці Луганській травми отримали 12 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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12 лютого близько 18 години у смт Станиця Луганська в кафе «Мрія» стався вибух. За попередніми висновками вибухнув газовий балон. В результаті вибуху виникла пожежа.
В наслідок події постраждало 12 осіб, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
Близько десятої вечора підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 160 м2. На місці події працювала оперативна група ГУ ДСНС у Луганській області.
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