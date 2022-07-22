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В Луганской области ведутся бои вокруг Белогоровки и Верхнекаменки, в атаку идут "вагнеровцы" - Гайдай

Киев • УНН

 • 173275 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Луганской области ситуация тяжелая, но контролируемая, ведутся бои вокруг населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменка. Российские оккупанты несут значительные потери, поэтому армия россии в бой бросает подразделения частных военных компаний (ПВК Вагнера). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

«Наши артиллеристы уничтожили глубоко в тылу российской армии много артиллерийских складов, что дало определенные результаты. Видим, что у них проблемы с логистикой – подвозом боекомплекта. Плюс видим, что с личным составом тоже есть определенные нюансы. Сейчас в атаку бросают подразделения, состоящие из бойцов частных военных компаний (вагнеровцы). Это говорит о том, что они оттащили определенные свои батальоны для перегруппировки из-за большого числа погибших. Для того чтобы начать контрнаступление, нам нужно оружие», - сказал Гайдай.

Детали 

По его информации, бои идут вокруг Белогоровки и Верхнекаменки. В обоих населённых пунктах еще остаются мирные жители, но эвакуировать их сейчас невозможно. Гайдай подчеркнул, что с 24 февраля ни один гражданский житель Луганской области во время эвакуации не погиб.

Глава ОВА добавил, что оккупанты на захваченных территориях быстро готовятся к проведению референдума, чтобы объявить мобилизацию на территории россии.

«Россияне понимают, что им очень необходима мобилизация. Референдум этот нужен исключительно для того, чтобы потом объявить мобилизацию под предлогом того, что Украина напала на россию. Рассказывают жителям, что смогут наладить всю инфраструктуру в городах в течение недели-двух. Но это невозможно», – рассказал Сергей Гайдай.

Дополнение 

Украинские защитники отразили атаку российских оккупантов со стороны нефтеперерабатывающего завода в Луганской области. В течение 21 июля оккупантами нанесены два ракетных и два авиаудара, совершенные пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

Российские оккупанты украли у фермеров около 70 тысяч тонн зерна нового урожая в Луганской области и вывезли на кубань.

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