Луганщина: українські захисники відбили атаку ворога з боку НПЗ

Деталі

Зокрема, зі слів Гайдая, протягом 21 липня окупантами завдано два ракетних та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом росіяни хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення, додав голова ОВА. Почастішали, з його слів, авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини.

Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам'янки. Біля цього населеного пункту регіону, як вказує Гайдай, постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу області.

Гайдай повідомив, що минулої доби нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов.

Також за минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати.

Цитата

“Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "родину" воюють: за "лнр", "днр" чи росію? Можливо за новеньку "ладу" для батьків?” — додав Гайдай.

Доповнення

Голова ОВА наголошував, що попри всі кинуті резерви росіян, пробити оборону ЗСУ на Луганщині їм не вдається.



