Луганская область: украинские защитники отразили атаку врага со стороны НПЗ

Детали

В частности, по словам Гайдая, в течение 21 июля оккупантами нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

Постоянным огневым влиянием россияне хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население, добавил глава ОВА. Участились, по его словам, авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганской и Донецкой областей.

Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки. Возле этого населенного пункта региона, как указывает Гайдай, постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу области.

Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел.

Также за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать.

Цитата

“Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "лнр", "днр" или россию? Может быть, за новенькую "ладу" для родителей?”— добавил Гайдай.

Дополнение

Глава ОВА подчеркивал, что, несмотря на все брошенные резервы россиян, пробить оборону ВСУ в Луганской области им не удается.



