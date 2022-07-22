Луганская область: украинские защитники отразили атаку врага со стороны НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинские защитники отбили атаку российских оккупантов со стороны нефтеперерабатывающего завода в Луганской области. Как сообщил в своем Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области, пишет УНН.
Детали
В частности, по словам Гайдая, в течение 21 июля оккупантами нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.
Постоянным огневым влиянием россияне хотят сдвинуть наших бойцов с укреплений и одновременно психологически давят на местное население, добавил глава ОВА. Участились, по его словам, авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганской и Донецкой областей.
Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки. Возле этого населенного пункта региона, как указывает Гайдай, постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу области.
Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки нашим Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел.
Также за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может достать.
Цитата
“Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "лнр", "днр" или россию? Может быть, за новенькую "ладу" для родителей?”— добавил Гайдай.
Дополнение
Глава ОВА подчеркивал, что, несмотря на все брошенные резервы россиян, пробить оборону ВСУ в Луганской области им не удается.