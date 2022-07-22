На Луганщині точаться бої навколо Білогорівки та Верхньокам’янки, в атаку йдуть "вагнерівці" - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На Луганщині ситуація важка, але контрольована, точаться бої навколо населених пунктів Білогорівка та Верхньокам'янка. Російські окупанти несуть значні втрати, тому армія рф у бій кидає підрозділи приватних військових компаній (ПВК Вагнера). Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону, інформує УНН.
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«Наші артилеристи знищили глибоко в тилу російської армії багато артилерійських складів, що дало певні результати. Бачимо, що у них проблеми з логістикою – підвозом боєкомплекту. Плюс бачимо, що з особовим складом також є певні нюанси. Зараз в атаку кидають підрозділи, які складаються з бійців приватних військових компаній (вагнерівці). Це говорить про те, що вони відтягнули певні свої батальйони для перегрупування через велику кількість загиблих. Для того, аби почати контрнаступ, нам потрібна зброя», - сказав Гайдай.
Деталі
За його інформацією, бої точаться навколо Білогорівки та Верхньокам'янки. В обох населених пунктах ще залишаються мирні жителі, але евакуювати їх зараз неможливо. Гайдай наголосив, що з 24 лютого жодний цивільний житель Луганщини під час евакуації не загинув.
Глава ОВА додав, що окупанти на захоплених територіях швидко готуються до проведення референдуму, щоб оголосити мобілізацію на території рф.
«Росіяни розуміють, що їм конче необхідна мобілізація. Референдум цей потрібен виключно для того, щоб потім оголосити мобілізацію під приводом того, що «Україна напала на росію. Розповідають мешканцям, що зможуть налагодити всю инфраструктуру в містах, протягом тижня-двох. Але це неможливо», - розповів Сергій Гайдай.
Доповнення
Українські захисники відбили атаку російських окупантів з боку нафтопереробного заводу у Луганській області. Протягом 21 липня окупантами завдано два ракетних та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.
Російські окупанти вкрали у фермерів близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю у Луганській області та вивезли на кубань.