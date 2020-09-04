В Луганской области будут судить женщину за подкуп избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Луганской области будут судить женщину, которая летом 2019 года осуществляла незаконную агитацию на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"...направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Лисичанска по факту предложения и предоставления избирателям неправомерной выгоды, сопровождающейся предвыборной агитацией, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, летом 2019 года обвиняемая в составе группы лиц с целью получения отдельным кандидатом большего количества голосов избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, осуществляла незаконную агитацию под видом оказания благотворительной помощи на территории одномандатного избирательного округа № 107.
За голосование за конкретного кандидата на выборах избирателям предлагали и оказывали денежные средства в сумме 100 гривен, а также сахар в мешках, на которых в виде текста и изображения содержалась информация агитационного характера с упоминанием конкретного кандидата в народные депутаты Украины.
Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, в Запорожье задержали четырех человек, подозреваемых в повреждении агитационных палаток.