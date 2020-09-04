На Луганщині судитимуть жінку за підкуп виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Луганщині судитимуть жінку, яка улітку 2019 року здійснювала незаконну агітацію на позачергових виборах до Верховної ради України під виглядом надання благодійної допомоги на території одномандатного виборчого округу № 107. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"…направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканки міста Лисичанська за фактом пропозиції та надання виборцям неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 160 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, влітку 2019 року обвинувачена у складі групи осіб, з метою отримання окремим кандидатом більшої кількості голосів виборців на позачергових виборах до Верховної ради України, здійснювала незаконну агітацію під виглядом надання благодійної допомоги на території одномандатного виборчого округу № 107.
За голосування за конкретного кандидата на виборах виборцям пропонували та надавали грошові кошти у сумі 100 гривень, а також цукор у мішках, на яких у вигляді тексту та зображення містилася інформація агітаційного характеру зі згадуванням конкретного кандидата в народні депутати України.
Так, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чотирьох осіб, які підозрюються у пошкодженні агітаційних наметів.