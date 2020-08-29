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У Запоріжжі банда здійснювала напади на агітаційні намети

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Запоріжжі затримали чотирьох осіб, які підозрюються у пошкодженні агітаційних наметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

У Запоріжжі банда здійснювала напади на агітаційні намети

“26 серпня двічі до Комунарського відділення поліції та двічі до Вознесенівського відділення надходили повідомлення від активістів однієї з політичних партій про те, що невідомі порізали палатки та розкидали їх агітаційну типографію”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 28 серпня до поліції також надійшло 2 повідомлення про напади на агітаційні палатки цієї ж політичної партії в Хортицькому районі міста.

“Працівники Управління патрульної поліції на вулиці Ентузіастів затримали двох підозрюваних у скоєнні хуліганських дій. Ними виявились місцеві жителі 1999 та 2001 років народження. Молодики затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і доставлені до Хортицького відділення поліції для з’ясування всіх обстави подій”, — додається у повідомленні.

Окрім того, у Вознесенівському районі Запоріжжя, також 28 серпня зареєстровано 2 аналогічні заяви від агітаторів. Намети на Бульварі Шевченка та проспекті Соборному були пошкоджені невідомими.

“На проспекті Соборному одразу після вчинення хуліганських дій двох порушників — чоловіка 1999 року народження та жінку 1990 року народження, затримали працівники наряду поліції охорони, які несли службу у цьому районі. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України”, — підсумовується у повідомленні.

Так, за всіма вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Встановлюються всі обставини подій. Санкція за статтею передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, за фактом виникнення пожежі на території “Золотоніського АТП”, під час якої згоріли 12 автобусів, розслідується кримінальне провадження.

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