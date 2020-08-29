В Запорожье банда совершала нападения на агитационные палатки

"26 августа дважды в Коммунарское отделение полиции и дважды в Вознесеновское отделения поступали сообщения от активистов одной из политических партий о том, что неизвестные порезали палатки и разбросали их агитационную типографию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 августа в полицию также поступило 2 сообщения о нападениях на агитационные палатки этой же политической партии в Хортицком районе города.

"Работники Управления патрульной полиции на улице Энтузиастов задержали двух подозреваемых в совершении хулиганских действий. Ими оказались местные жители 1999 и 2001 годов рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлены в Хортицкое отделение полиции для выяснения всей обстановки событий", - добавляется в сообщении.

Кроме того, в Вознесеновском районе Запорожья, также 28 августа зарегистрирована 2 аналогичные заявления от агитаторов. Палатки на Бульваре Шевченко и проспекте Соборной были повреждены неизвестными.

"На проспекте Соборном сразу после совершения хулиганских действий двух нарушителей - мужчину 1999 года рождения и женщину 1990 года рождения, задержали сотрудники наряда полиции охраны, которые несли службу в этом районе. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины", - резюмируется в сообщении.

Так, по всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства событий. Санкция по статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, по факту пожара на территории "Золотоношского АТП", во время которой сгорели 12 автобусов, расследуется уголовное производство.