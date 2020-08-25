Через пожежу в автопарку на Черкащині відкрили провадження

"За фактом пожежі, що сталася в ніч на 24 серпня на території АТП в місті Золотоноша, під час якої вогнем знищено 12 автобусів, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На цей час слідство триває, досліджуються обставини пожежі та триває встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в автопарку на Черкащині згоріло 12 автобусів.