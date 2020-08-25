Из-за пожара в автопарке в Черкасской области открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. По факту пожара на территории "Золотоношского АТП", во время которого сгорели 12 автобусов, расследуется уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
"По факту пожара, произошедшего в ночь на 24 августа на территории АТП в городе Золотоноша, во время которого огнем уничтожено 12 автобусов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время следствие продолжается, исследуются обстоятельства пожара и продолжается установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Напомним, в автопарке в Черкасской области сгорело 12 автобусов.