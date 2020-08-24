В автопарку на Черкащині згоріло 12 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На автотранспортному підприємстві на Черкащині під час пожежі згоріли 12 автобусів, один зазнав пошкоджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Черкаській області.
Повідомляється, що 24 серпня о 1:28 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша.
“Загоряння автобуса, що був припаркований на території, помітив охоронець, який одразу повідомив про пожежу. Ще до приїзду рятувальників, охоронець встиг відігнати один автобус у безпечне місце. Проте, щільне розташування техніки призвело до швидкого поширення вогню на весь автопарк”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці пожежі працювали два відділення рятувальників із золотоніської пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які впродовж години ліквідували пожежу. Завдяки їх професійним та злагодженим діям вдалось врятувати від вогню 4 автобуси.
“Внаслідок пожежі вогонь знищив 12 автобусів та пошкодив ще один. Причина пожежі наразі встановлюється”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Кривому Розі на пожежі загинув чоловік.