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В автопарку на Черкащині згоріло 12 автобусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На автотранспортному підприємстві на Черкащині під час пожежі згоріли 12 автобусів, один зазнав пошкоджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Черкаській області.

В автопарку на Черкащині згоріло 12 автобусів

Повідомляється, що 24 серпня о 1:28 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша.

“Загоряння автобуса, що був припаркований на території, помітив охоронець, який одразу повідомив про пожежу. Ще до приїзду рятувальників, охоронець встиг відігнати один автобус у безпечне місце. Проте, щільне розташування техніки призвело до швидкого поширення вогню на весь автопарк”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі працювали два відділення рятувальників із золотоніської пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які впродовж години ліквідували пожежу. Завдяки їх професійним та злагодженим діям вдалось врятувати від вогню 4 автобуси.

“Внаслідок пожежі вогонь знищив 12 автобусів та пошкодив ще один. Причина пожежі наразі встановлюється”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі на пожежі загинув чоловік.

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