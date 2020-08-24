В автопарке Черкасской области сгорело 12 автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На автотранспортном предприятии в Черкасской области при пожаре сгорели 12 автобусов, один получил повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черкасской области.
Сообщается, что 24 августа в 1:28 в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия в городе Золотоноша.
"Возгорание автобуса, который был припаркован на территории, заметил охранник, который сразу сообщил о пожаре. Еще до приезда спасателей, охранник успел отогнать один автобус в безопасное место. Однако, плотное расположение техники привело к быстрому распространению огня на весь автопарк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара работали два отделения спасателей из Золотоношской пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра, которые в течение часа ликвидировали пожар. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям удалось спасти от огня 4 автобуса.
"В результате пожара огонь уничтожил 12 автобусов и повредил еще один. Причина пожара устанавливается", - указано в сообщении.
Напомним, в Кривом Роге на пожаре погиб человек.