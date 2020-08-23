У Кривому Розі на пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області внаслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинув чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 23-го серпня о 13:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вулиці Незалежності України Довгинцівського району міста Кривий Ріг.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у 3-х кімнатній квартирі на 5-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку.
Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 10 кв. м.
Під час гасіння пожежі всередині квартири, вогнеборці виявили тіло сина власниці квартири.
Пожежу локалізовано о 13:55 та ліквідовано о 14:18.
Нагадаємо, на столичній Троєщині чоловік підпалив магазин, де працює його дружина, а потім покінчив життя самогубством.