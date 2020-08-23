У Кривому Розі на пожежі загинув чоловік

Так, 23-го серпня о 13:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вулиці Незалежності України Довгинцівського району міста Кривий Ріг.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у 3-х кімнатній квартирі на 5-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 10 кв. м.

Під час гасіння пожежі всередині квартири, вогнеборці виявили тіло сина власниці квартири.

Пожежу локалізовано о 13:55 та ліквідовано о 14:18.

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