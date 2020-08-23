В Кривом Роге при пожаре погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в квартире жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 23-го августа в 13:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Независимости Украины Довгинцевского района города Кривой Рог.
Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в 3-х комнатной квартире на 5-м этаже 16-ти этажного жилого дома.
Огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв. м.
Во время тушения пожара внутри квартиры, пожарные обнаружили тело сына хозяйки квартиры.
Пожар локализован в 13:55 и ликвидирован в 14:18.
Напомним, на столичной Троещине мужчина поджег магазин, где работает его жена, а затем покончил жизнь самоубийством.