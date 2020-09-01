В Луганской области СБУ обнаружила схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма ) и более 7 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Также проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.
Кроме того, изъятые средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.
"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Донецкой области СБУ обнаружила схрон со средствами поражения и оружием.