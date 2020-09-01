На Луганщині СБУ виявила схрон з гранатометами та артилерійськими снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Служба безпеки України виявила схрон з гранатометами та артилерійськими снарядами у Луганській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Арсенал був розміщений у підземній схованці неподалік житлових будинків у селі Колядівка Новоайдарського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 2 гранатомети РПГ-22, 66 артилерійських снарядів, 8 протипіхотних гранат різних модифікацій, протитанкову міну ТМ-62 (вага тротилу – 7,5 кілограма) та понад 7 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.
Також перевіряється інформація щодо причетності бойовиків проросійського незаконного збройного формування до облаштування схрону.
Окрім того, вилучені засоби ураження передано групі розмінування для знищення.
"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині СБУ виявила схрон із засобами ураження та зброєю.