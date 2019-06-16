В Луганской области правоохранители нашли поле дикой конопли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мак", оперативники Новопсковского отдела полиции вблизи поселка Белолуцк обнаружили поле дикорастущей конопли без признаков обработки и культивации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.
Правоохранителями было сорвано 1613 кустов дикорастущей конопли, из них в качестве вещественных доказательств изъяты 50 кустов приблизительной весом 2 килограмма для направления на экспертизу в НИЭКЦ, остальные в количестве 1563 кустов полицейскими было уничтожено на месте путем сжигания.
Данный факт внесен в Едрей и квалифицированы по ч. 2 ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".
Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина выращивал около 700 кустов конопли.