В Луганской области правоохранители нашли поле дикой конопли

Правоохранителями было сорвано 1613 кустов дикорастущей конопли, из них в качестве вещественных доказательств изъяты 50 кустов приблизительной весом 2 килограмма для направления на экспертизу в НИЭКЦ, остальные в количестве 1563 кустов полицейскими было уничтожено на месте путем сжигания.

Данный факт внесен в Едрей и квалифицированы по ч. 2 ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина выращивал около 700 кустов конопли.