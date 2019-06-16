На Луганщині правоохоронці знайшли поле диких конопель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», оперативники Новопсковського відділу поліції поблизу селища Білолуцьк виявили поле дикоростучої коноплі без ознак обробки та культивації. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Правоохоронцями було зірвано 1613 кущів дикорослих конопель, з них в якості речових доказів вилучено 50 кущів приблизною вагою 2 кілограми для направлення на експертизу до НДЕКЦ, решта в кількості 1563 кущів поліцейськими було знищено на місці шляхом спалювання.
Даний факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано за ч. 2 ст. 310 КК України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".
Як повідомляв УНН, на Київщині чоловік вирощував близько 700 кущів конопель.