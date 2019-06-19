В Луганской области полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции области Татьяна Погукай.
"Открытое уголовное производство по ст. 242 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил охраны вод, но пока следствие с прокуратурой решает вопрос о переквалификации этого производства на ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - сообщила Погукай.
По ее словам, в настоящее время 15 детей находятся в больнице города Рубежное и 4 ребенка - в больнице в городе Северодонецке
"Те больные, которые находятся в больнице, благодаря усилиям врачей находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает", - отметила Погукай.
Она добавила, что все госпитализированные с кишечной инфекцией тем или иным образом связывают свое заболевание с купанием на пляже "Малибу" в озере Песочное, поэтому был сделан забор воды в этом озере и направлен на исследование.
Пока точно неизвестно, что стало причиной заболевания.
Как сообщал УНН, после отдыха на пляже Луганщины с предварительным диагнозом острый гастроэнетероколит госпитализировали 22 ребенка.