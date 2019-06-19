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На Луганщині поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції області Тетяна Погукай.

На Луганщині поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі

"Відкрите кримінальне провадження за ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, але наразі слідство з прокуратурою вирішує питання щодо перекваліфікації цього провадження на ст. 325 КК України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", - повідомила Погукай.

За її словами, наразі 15 дітей перебувають у лікарні міста Рубіжне і 4 дитини – у лікарні у місті Сєверодонецьку

"Ті хворі, які перебувають в лікарні, завдяки зусиллям лікарів знаходяться у задовільному стані, їх життю нічого не загрожує", - зазначила Погукай.

Вона додала, що всі госпіталізовані з кишковою інфекцією тим чи іншим чином пов’язують своє захворювання з купанням на пляжі "Малібу" в озері Пісочне, тому був зроблений забір води в цьому озері та направлений на дослідження.
Поки точно невідомо, що стало причиною захворювання.

Як повідомляв УНН, після відпочинку на пляжі Луганщини з попереднім діагнозом гострий гастроенетероколіт госпіталізували 22 дитини. 

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