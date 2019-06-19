На Луганщині поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції області Тетяна Погукай.
"Відкрите кримінальне провадження за ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, але наразі слідство з прокуратурою вирішує питання щодо перекваліфікації цього провадження на ст. 325 КК України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", - повідомила Погукай.
За її словами, наразі 15 дітей перебувають у лікарні міста Рубіжне і 4 дитини – у лікарні у місті Сєверодонецьку
"Ті хворі, які перебувають в лікарні, завдяки зусиллям лікарів знаходяться у задовільному стані, їх життю нічого не загрожує", - зазначила Погукай.
Вона додала, що всі госпіталізовані з кишковою інфекцією тим чи іншим чином пов’язують своє захворювання з купанням на пляжі "Малібу" в озері Пісочне, тому був зроблений забір води в цьому озері та направлений на дослідження.
Поки точно невідомо, що стало причиною захворювання.
Як повідомляв УНН, після відпочинку на пляжі Луганщини з попереднім діагнозом гострий гастроенетероколіт госпіталізували 22 дитини.