В Луганской области из-за обвала на шахте погиб горняк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Луганской области устанавливаются обстоятельства гибели горняка на шахте "Новодружеская", который получил смертельные травмы во время обвала бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Следствием установлено, что 27 июля 2020 года около 15:50 на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства и причины гибели горняка на шахте "Новодружеская", которая является обособленным подразделением ПАО "Лисичанскуголь". Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).
"Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось в УНН, в Донецкой области расследуют смерть шахтера во время обвала породы на шахте в Мирнограде.