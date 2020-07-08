На Донеччині шахтаря на смерть засипало породою під час обвалу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. На Донеччині поліція розпочала досудове розслідування через смерть шахтаря під час роботи. Попередньо встановлено, що у шахті стався обвал породи, чоловіка засипало, він помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“На шахті у Мирнограді під час виконання підземних робіт загинув гірник 1973 року народження. За фактом розпочато досудове розслідування. Вчора до Мирноградського відділення поліції звернувся гірничий диспетчер шахти з повідомленням, що на підприємстві стався нещасний випадок. Попередньо встановлено, що у момент, коли шахтар виконував свою роботу, стався обвал породи, й чоловіка засипало. Потерпілий помер на місці”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою” Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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