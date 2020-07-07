Президент доручив Міненерго вивести шахтарів з кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України доручив Міненерго забезпечити енергогенеруючі підприємства вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновити роботу вугільних шахт, які нині перебувають у простої. Про це повідомляє прес-служба Міненерго, де вчора відбулась відповідна нарада, передає УНН.
У нараді взяли участь представники генеруючих компаній, вугільної галузі та незалежних профспілок гірників, які 30 червня почали безстрокову акцію під стінами Офісу Президента з вимогою забезпечити стабільну роботу шахт та виплати заробітної плати.
“Для стабільної роботи електроенергетичної галузі необхідні комплексні рішення. Ми маємо розуміти, як буде працювати енергетика і вугільна галузь у найближчий перспективі. Наразі необхідно забезпечити прогнозований збут вугілля та повернути до роботи шахтарів”, — наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
Та є проблема. Незважаючи на рішення Кабміну щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на теплових електростанціях, на даний час “Центренерго” продовжує використовувати природний газ замість вугілля. Тому, “Центренерго” було рекомендовано визначитись із перспективами закупівель вугільної продукції до кінця року, інформують в Міненерго.
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“Зараз спалювання газу видається економічно вигідним, проте це тимчасове короткострокове рішення. Наразі вже спостерігається тенденція до збільшення ціни на природний газ. А з початком опалювального сезону і підвищенням попиту таке зростання лише прискориться. Тому, для надійної роботи електроенергетичного комплексу в осінньо-зимовий період необхідно забезпечити стале постачання вугільної продукції. Але чим довше шахти перебуватимуть у вимушеному простої, тим складніше буде повернути їх до нормального режиму роботи. Тому, якщо вже найближчим часом шахтарі не повернуться до роботи, в осінньо-зимовий період ми будемо вимушені імпортувати вугілля за зовсім іншими цінами”, — пояснила Буславець.
У її відомстві зазначають, що на друге півріччя “Центренерго” потребує орієнтовно 2,4 млн тонн вугільної продукції, з яких державними шахтами може бути забезпечено лише близько половини від необхідного обсягу. Решту “Центренерго” має можливість закуповувати на вітчизняному ринку по конкурентним цінам.
Своєю чергою представники “Центренерго” повідомили, що мають намір залучити кредити державних банків для фінансового оздоровлення підприємства.
“Ми готові бути медіаторами у таких перемовинах, проте умови залучення кредитів мають бути чітко сформульовані”, — зазначила Буславець.
У підсумку було вирішено провести додаткові консультації з питань постачання вугільної продукції вітчизняного виробництва енергогенеруючій компанії та представити результати напрацювань на наступній зустрічі, проведення якої заплановано на поточному тижні.
“Я пропоную залучити до обговорення також представників НКРЕКП, оскільки саме від їх рішень значною мірою залежить врегулювання ситуації на ринку електричної енергії”, — наголосила Буславець.