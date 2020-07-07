Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса

В совещании приняли участие представители генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков, которые 30 июня начала бессрочную акцию под стенами Офиса Президента с требованием обеспечить стабильную работу шахт и выплаты заработной платы.

"Для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимы комплексные решения. Мы должны понимать, как будет работать энергетика и угольная отрасль в ближайшей перспективе. Сейчас необходимо обеспечить прогнозируемый сбыт угля и вернуть к работе шахтеров", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Но есть проблема. Несмотря на решение Кабмина относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, в настоящее время "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ вместо угля. Поэтому, "Центрэнерго" было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года, информируют в Минэнерго.

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"Сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение. Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится. Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить постоянное снабжение угольной продукции. Но чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы. Поэтому, если в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", - пояснила Буславец.

В ее ведомстве отмечают, что на второе полугодие "Центрэнерго" необходимо ориентировочно 2,4 млн тонн угольной продукции, из которых государственными шахтами может быть обеспечено лишь около половины от необходимого объема. Остальные "Центрэнерго" имеет возможность закупать на отечественном рынке по конкурентным ценам.

В свою очередь представители "Центрэнерго" сообщили, что намерены привлечь кредиты государственных банков для финансового оздоровления предприятия.

"Мы готовы быть медиаторами в таких переговорах, однако условия привлечения кредитов должны быть четко сформулированы", - отметила Буславец.

В итоге было решено провести дополнительные консультации по вопросам поставок угольной продукции отечественного производства энергогенерирующей компании и представить результаты наработок на следующей встрече, проведение которой запланировано на текущей неделе.

"Я предлагаю привлечь к обсуждению также представителей НКРЭКУ, поскольку именно от их решений во многом зависит урегулирования ситуации на рынке электрической энергии", - подчеркнула Буславец.