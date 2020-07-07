Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 41334 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 61169 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111119 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119968 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122837 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119342 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149295 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104773 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102983 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 100277 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 39436 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 88778 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102990 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 59654 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 121105 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 161169 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 149292 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399425 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349543 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 23269 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 24953 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 100035 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110795 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138617 просмотра
Актуальное
Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса

Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса

Киев  •  УНН

 • 16869 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины поручил Минэнерго обеспечить энергогенерирующие предприятия угольной продукцией отечественного производства и восстановить работу угольных шахт, которые сейчас находятся в простое. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, где вчера состоялась соответствующее совещание, передает УНН.

В совещании приняли участие представители генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков, которые 30 июня начала бессрочную акцию под стенами Офиса Президента с требованием обеспечить стабильную работу шахт и выплаты заработной платы.

"Для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимы комплексные решения. Мы должны понимать, как будет работать энергетика и угольная отрасль в ближайшей перспективе. Сейчас необходимо обеспечить прогнозируемый сбыт угля и вернуть к работе шахтеров", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Но есть проблема. Несмотря на решение Кабмина относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, в настоящее время "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ вместо угля. Поэтому, "Центрэнерго" было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года, информируют в Минэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буславец объяснила, почему нельзя восстанавливать импорт электроэнергии из РФ

"Сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение. Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится. Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить постоянное снабжение угольной продукции. Но чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы. Поэтому, если в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", - пояснила Буславец.

В ее ведомстве отмечают, что на второе полугодие "Центрэнерго" необходимо ориентировочно 2,4 млн тонн угольной продукции, из которых государственными шахтами может быть обеспечено лишь около половины от необходимого объема. Остальные "Центрэнерго" имеет возможность закупать на отечественном рынке по конкурентным ценам.

В свою очередь представители "Центрэнерго" сообщили, что намерены привлечь кредиты государственных банков для финансового оздоровления предприятия.

"Мы готовы быть медиаторами в таких переговорах, однако условия привлечения кредитов должны быть четко сформулированы", - отметила Буславец.

В итоге было решено провести дополнительные консультации по вопросам поставок угольной продукции отечественного производства энергогенерирующей компании и представить результаты наработок на следующей встрече, проведение которой запланировано на текущей неделе.

"Я предлагаю привлечь к обсуждению также представителей НКРЭКУ, поскольку именно от их решений во многом зависит урегулирования ситуации на рынке электрической энергии", - подчеркнула Буславец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы