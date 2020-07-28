На Луганщині через обвал на шахті загинув гірник

"Слідством встановлено, що 27 липня 2020 року близько 15:50 на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого шахтар отримав несумісні з життям тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках досудового розслідування встановлюються обставини та причини загибелі гірника на шахті "Новодружеська", яка є відокремленим підрозділом ПАТ "Лисичанськвугілля". Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

"Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз", – додали у прокуратурі.

Як повідомлялося в УНН, у Донецькій області розслідують смерть шахтаря під час обвалу породи на шахті у Мирнограді.