На Луганщині через обвал на шахті загинув гірник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Луганщині встановлюються обставини загибелі гірника на шахті "Новодружеська", який зазнав смертельних травм під час обвалу бетонної плити. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"Слідством встановлено, що 27 липня 2020 року близько 15:50 на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого шахтар отримав несумісні з життям тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках досудового розслідування встановлюються обставини та причини загибелі гірника на шахті "Новодружеська", яка є відокремленим підрозділом ПАТ "Лисичанськвугілля". Даний факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).
"Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз", – додали у прокуратурі.
Як повідомлялося в УНН, у Донецькій області розслідують смерть шахтаря під час обвалу породи на шахті у Мирнограді.