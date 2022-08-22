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В Луганской области оккупанты готовят к войне детей - Гайдай

Киев • УНН

 • 109778 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Луганской области российские оккупанты начали готовить к войне детей. Тем временем украинские военные 21 августа отразили тут пять массированных атак захватчиков. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram, передает УНН.

В Луганской области оккупанты готовят к войне детей - Гайдай

Гайдай рассказал о принудительной мобилизации оккупантами в области.

Цитата

«Я неоднократно рассказывал, к каким методам прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не на ком будет жениться. Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне», - сообщил Гайдай.

Детали

По его словам, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста.

«Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт?» – отметил Гайдай.

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Гайдай, "противник не оставляет попыток найти слабые цепи в линии обороны украинских защитников и продолжает обстрелы населенных пунктов".

По его словам, только за минувшую ночь россияне совершили семь ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления.

«Также в течение 21 августа отражены пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются. Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры», - написал глава ОВА.

Гайдай отметил, что только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области местные жители “продают“ информацию оккупантам о местонахождении мужчин. Россияне платят за “товар“ 60 тысяч рублей.

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