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Не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано: на Луганщині місцеві “продаютьʼʼ інформацію окупантам про місцеперебування чоловіків

Київ • УНН

 • 273500 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області місцеві жителі “продають“ інформацію окупантам про місцеперебування чоловіків. Росіяни платять за “товар“ 60 тисяч рублів. Про це інформує УНН.

Не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано: на Луганщині місцеві “продаютьʼʼ інформацію окупантам про місцеперебування чоловіків

Деталі

Винагороду за інформацію пропонують в невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації в окупованих територіях росія не скасовувала.

Цитата

“Родичі та сусіди демонструють там справжню “людяність“ – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста – не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку “ладу“, щоправда, не вистачить, але ж тут і не росія“, – пише Гайдай.

Самі росіяни не хочуть йти у відкритий бій, тому продовжують збирати на окупованих територіях чоловіків, яких потім кидатимуть у пекло.

Вони зосередили всі зусилля на Бахмутському напрямку, але вже майже два місяці не мають серйозних перемог і просувань на фронті.

Нагадаємо

Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму.

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