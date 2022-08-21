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Не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо: в Луганской области местные "продаютʼʼ информацию оккупантам о местонахождении мужчин

Киев • УНН

 • 273500 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области местные жители “продают“ информацию оккупантам о местонахождении мужчин. Россияне платят за “товар“ 60 тысяч рублей. Об этом информирует УНН.

Не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо: в Луганской области местные "продаютʼʼ информацию оккупантам о местонахождении мужчин

Детали

Вознаграждение за информацию предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации на оккупированных территориях россия не отменяла.

Цитата

“Родственники и соседи демонстрируют там настоящую “человечность“ – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо. А еще денег дали. На новенькую “ладу“, правда, не хватит, но тут и не россия“, – пишет Гайдай.

Сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад.

Они сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но уже почти два месяца не имеют серьезных побед и продвижений на фронте.

Напомним

Российская армия рассматривает опрокидывание собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма.

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