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Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму, – ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські окупаційні чиновники в Криму, ймовірно, розглядають посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни, передає УНН.

Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму, – ISW

Деталі

Так званий “губернатор“ тимчасово окупованого Севастополя заявив, що всі служби безпеки Севастополя працюють у режимі “посиленої готовності“ і контролюють усі в’їзди до міста. Він стверджував, що жителі Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости, повернувши півострову до стану безпеки, який був після захоплення росією у 2014 році.

Експерти ISW пишуть, що доведеться відволікти частину російських сил від лінії фронту та від виконання обов’язків з окупаційної безпеки в інших місцях і відвести, щоб захистити окупований Крим. Тривала неспроможність росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати громадське невдоволення в російському суспільстві.

Ключові висновки:

  • Війська рф провели безуспішні атаки в східній оперативній зоні.
  • Сили агресора штурмували українські позиції на північ від Харкова, проте успіху не мали.
  • Російські війська не змогли просунутися після кількох атак на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва.
  • ЗСУ завдали ударів по російських складах боєприпасів та позиціях у Херсонській та Запорізькій областях.
  • Окупаційна адміністрація продовжує примусову мобілізацію на тимчасово зайнятих територіях, агітаційні кампанії, а також надалі вживає примусові заходи, щоб змусити місцевих жителів співпрацювати.
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