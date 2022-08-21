Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму, – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські окупаційні чиновники в Криму, ймовірно, розглядають посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни, передає УНН.
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Так званий “губернатор“ тимчасово окупованого Севастополя заявив, що всі служби безпеки Севастополя працюють у режимі “посиленої готовності“ і контролюють усі в’їзди до міста. Він стверджував, що жителі Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости, повернувши півострову до стану безпеки, який був після захоплення росією у 2014 році.
Експерти ISW пишуть, що доведеться відволікти частину російських сил від лінії фронту та від виконання обов’язків з окупаційної безпеки в інших місцях і відвести, щоб захистити окупований Крим. Тривала неспроможність росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати громадське невдоволення в російському суспільстві.
Ключові висновки:
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- Війська рф провели безуспішні атаки в східній оперативній зоні.
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- Сили агресора штурмували українські позиції на північ від Харкова, проте успіху не мали.
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- Російські війська не змогли просунутися після кількох атак на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва.
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- ЗСУ завдали ударів по російських складах боєприпасів та позиціях у Херсонській та Запорізькій областях.
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- Окупаційна адміністрація продовжує примусову мобілізацію на тимчасово зайнятих територіях, агітаційні кампанії, а також надалі вживає примусові заходи, щоб змусити місцевих жителів співпрацювати.
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