Російська армія розглядає перекид власних сил з лінії фронту для захисту окупованого Криму, – ISW

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Так званий “губернатор“ тимчасово окупованого Севастополя заявив, що всі служби безпеки Севастополя працюють у режимі “посиленої готовності“ і контролюють усі в’їзди до міста. Він стверджував, що жителі Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости, повернувши півострову до стану безпеки, який був після захоплення росією у 2014 році.

Експерти ISW пишуть, що доведеться відволікти частину російських сил від лінії фронту та від виконання обов’язків з окупаційної безпеки в інших місцях і відвести, щоб захистити окупований Крим. Тривала неспроможність росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати громадське невдоволення в російському суспільстві.

Ключові висновки: