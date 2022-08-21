Российская армия рассматривает переброс собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма, – ISW

Детали

Так называемый “губернатор“ временно оккупированного Севастополя заявил, что все службы безопасности Севастополя работают в режиме “усиленной готовности“ и контролируют все выезды в город. Он утверждал, что жители Севастополя просят оккупационную администрацию усилить патрулирование в городе и установить новые блокпосты, вернув полуостров в состояние безопасности, которое было после захвата россией в 2014 году.

Эксперты ISW пишут, что придется отвлечь часть российских сил от линии фронта и от выполнения обязанностей по оккупационной безопасности в других местах и ​​отвести, чтобы защитить оккупированный Крым. Длительная неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым также может вызвать общественное недовольство в российском обществе.

Ключевые выводы: