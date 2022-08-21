Российская армия рассматривает переброс собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма, – ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские оккупационные чиновники в Крыму, вероятно, рассматривают усиление безопасности на полуострове после атак на российскую военную инфраструктуру, и такие меры могут предотвратить российские силы безопасности от линии фронта. Об этом сообщает американский институт изучения войны, передает УНН.
Детали
Так называемый “губернатор“ временно оккупированного Севастополя заявил, что все службы безопасности Севастополя работают в режиме “усиленной готовности“ и контролируют все выезды в город. Он утверждал, что жители Севастополя просят оккупационную администрацию усилить патрулирование в городе и установить новые блокпосты, вернув полуостров в состояние безопасности, которое было после захвата россией в 2014 году.
Эксперты ISW пишут, что придется отвлечь часть российских сил от линии фронта и от выполнения обязанностей по оккупационной безопасности в других местах и отвести, чтобы защитить оккупированный Крым. Длительная неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым также может вызвать общественное недовольство в российском обществе.
Ключевые выводы:
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- Войска РФ провели безуспешные атаки в восточной оперативной зоне.
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- Силы агрессора штурмовали украинские позиции севернее Харькова, однако успеха не имели.
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- Российские войска не смогли продвинуться после нескольких атак к северо-западу от Херсона и к востоку от Николаева.
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- ВСУ нанесли удары по российским складам боеприпасов и позициям в Херсонской и Запорожской областях.
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- Оккупационная администрация продолжает принудительную мобилизацию на временно занятых территориях, агитационные кампании, а также в дальнейшем принимает меры, чтобы заставить местных жителей сотрудничать.
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