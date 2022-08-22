На Луганщині окупанти готують до війни дітей - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Луганській області російські окупанти почали готувати до війни дітей. Тим часом українські військові 21 серпня відбили тут п’ять масованих атак загарбників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram, передає УНН.
Гайдай розповів про примусову мобілізацію окупантами в області.
Цитата
«Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Утім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни», - повідомив Гайдай.
Деталі
За його словами, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку.
«Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?», - зазначив Гайдай.
Що стосується ситуації на фронті, то, зі слів Гайдай, "противник не полишає спроб знайти слабкі ланцюги в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів".
За його словами, лише за минулу ніч росіяни здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи.
«Також упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються. Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури», - написав голова ОВА.
Гайдай зазначив, що лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області місцеві жителі “продають“ інформацію окупантам про місцеперебування чоловіків. Росіяни платять за “товар“ 60 тисяч рублів.