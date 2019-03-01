В Луганской области лицей пытался обойти публичные тендеры при закупке компьютеров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Луганской области прокуратура выявила нарушения при закупке компьютерной техники для Новопсковского профессионального аграрного лицея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.
Старобельской местной прокуратурой в судебном порядке доказано недействительность сделок по приобретению компьютерной техники Новопсковским профессиональным аграрным лицеем общей стоимостью почти 400 тыс. грн.
Для обеспечения образовательного процесса за бюджетные средства приобрели компьютеры, принтеры, мультимедийные доски и веб-камеры.
Основанием для обращения в суд стали нарушения в сфере публичных закупок, допущенные тендерным комитетом учебного заведения.
Установлено, что учебное заведение, будучи заказчиком, заключая договоры на закупку товара на общую сумму, превышающую 200 тыс. грн должен был действовать на основании Закона Украины "О публичных закупках" и осуществить закупку указанных товаров по результатам обязательной процедуры открытых торгов, предусмотренных указанным законом, а не делить предмет закупки с целью ее предотвращения.
Учитывая указанное, прокурор настаивал на признании недействительными сделок, совершенных с нарушением требований действующего законодательства.
Решением Хозяйственного суда Луганской области исковые требования прокурора удовлетворены, а следовательно договора о закупке признаны недействительными.
Напомним, по иску прокуратуры Киева суд признал недействительным договор аренды земли под строительство офисных комплексов с гостиницами территории парка "Голосеевский".