На Луганщині ліцей намагався обійти публічні тендери при закупівлі комп’ютерів

Старобільською місцевою прокуратурою в судовому порядку доведено недійсність правочинів з придбання комп’ютерної техніки Новопсковським професійним аграрним ліцеєм загальною вартістю майже 400 тис. грн.

Для забезпечення освітнього процесу за бюджетні кошти придбали комп’ютери, принтери, мультимедійні дошки та веб-камери.

Підставою для звернення до суду стали порушення у сфері публічних закупівель, допущені тендерним комітетом навчального закладу.

Встановлено, що навчальний заклад, будучи замовником, укладаючи договори на закупівлю товару на загальну суму, що перевищує 200 тис. грн повинен був діяти на підставі Закону України "Про публічні закупівлі" та здійснити закупівлю вказаних товарів за результатами обов’язкової процедури відкритих торгів, передбачених вказаним законом, а не ділити предмет закупівлі з метою її уникнення.

Зважаючи на вказане, прокурор наполягав на визнанні недійсними правочинів, вчинених з порушенням вимог чинного законодавства.

Рішенням Господарського суду Луганської області позовні вимоги прокурора задоволено, а отже договори про закупівлю визнані недійсними.

Нагадаємо, за позовом прокуратури Києва суд визнав недійсним договір оренди землі під будівництво офісних комплексів із готелями території парку "Голосіївський".