Суд визнав незаконним будівництво у нацпарку "Голосіівський"

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За позовом прокуратури Києва суд визнав недійсним договір оренди землі під будівництво офісних комплексів із готелями території парку "Голосіївський". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської прокуратури.

"За апеляційною скаргою прокуратури міста Києва постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено позов Національного природного парку "Голосіївський" та визнано недійсним договір оренди земельної ділянки на Столичному шосе (Урочище Бичок), укладений між Київської міською радою та ТОВ "Авеста-Буд", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що у 2009 році Київська міська рада уклала з організацією договір оренди, яким дозволила орендарю звести на території, що входить до складу Національного природного парку "Голосіївський" та є об’єктом природно-заповідного фонду, офісні комплекси з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами.

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При цьому Київська міська рада фактично вилучила спірну земельну ділянку особливо цінних земель у землекористувача КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" з порушенням вимог земельного законодавства, а саме без відповідної згоди на таке вилучення Кабінету Міністрів України.

За результатами розгляду апеляційної скарги суд погодився з правовою позицією прокурора та визнав недійсним договір оренди цієї землі.

У прокуратурі зазначили, що 5 лютого 2019 року цей же суд скасував рішення Київради, яке дозволяло здавати в оренду дану земельну ділянку ТОВ "Авеста-Буд" під будівництво офісних комплексів із готелями.

Як повідомляв УНН, прокуратура вимагала в суді припинити будівництво офісного центру в нацпарку "Голосіївський".

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