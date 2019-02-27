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Суд признал незаконным строительство в нацпарке "Голосеевский"

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. По иску прокуратуры Киева суд признал недействительным договор аренды земли под строительство офисных комплексов с гостиницами территории парка "Голосеевский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской прокуратуры.

"По апелляционное жалобе прокуратуры города Киева постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск Национального природного парка "Голосеевский" и признан недействительным договор аренды земельного участка на Столичном шоссе (Урочище Бычок), заключенный между Киевским городским советом и ООО "Авеста-Строй", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2009 году Киевский городской совет заключил с организацией договор аренды, которым разрешил арендатору возвести на территории, входящей в состав Национального природного парка "Голосеевский" и является объектом природно-заповедного фонда, офисные комплексы с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами.

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При этом Киевский городской совет фактически изъял спорный земельный участок особо ценной земли у землепользователя КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" с нарушением требований земельного законодательства, а именно без соответствующего согласия на такое изъятие Кабинета Министров Украины.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд согласился с правовой позицией прокурора и признал недействительным договор аренды этой земли.

В прокуратуре отметили, что 5 февраля 2019 этот же суд отменил решение Киевсовета, которое позволяло сдавать в аренду данный земельный участок ООО "Авеста-Строй" под строительство офисных комплексов с гостиницами.

Как сообщал УНН, прокуратура требовала в суде прекратить строительство офисного центра в нацпарке "Голосеевский".

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