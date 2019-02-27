Прокуратура хоче скасувати тендер на будівництво трьох амбулаторій Києва

"Обухівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області за результатами опрацювання системи публічних закупівель PROZORRO, виявлено порушення під час проведення Комунальним некомерційним підприємством Обухівської районної ради "Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" закупівлі робіт для будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги в трьох селах Обухівського району Київської області на загальну суму понад 21,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що пропозиція переможця торгів, який мав отримати вказану суму державних коштів, не відповідає умовам тендерної документації замовника та суперечить законодавству у сфері публічних закупівель, а тому мала бути відхиленою.

У прокуратурі додали, що вказаний суб’єкт господарювання не зміг навести приклади будівництва подібних об’єктів, у нього відсутні необхідні ліцензії та ін. Тому, виконання зобов’язань з боку комунального підприємства Обухівської районної ради за укладеними договорами підряду, могло призвести до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів.

З огляду на викладене, прокуратура подала три позовні заяви до Господарського суду Київської області про визнання недійсними рішень про визначення переможця відкритих торгів та договору підряду на загальну суму 21,3 млн. грн.

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