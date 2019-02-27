Прокуратура хочет отменить тендер на строительство трех амбулаторий Киева

"Обуховским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области по результатам обработки системы публичных закупок PROZORRO, выявлены нарушения при проведении коммунальным некоммерческим предприятием Обуховского районного совета "Обуховский районный центр первичной медико-санитарной помощи" закупки работ для строительства амбулатории первичной медицинской помощи в трех селах Обуховского района Киевской области на общую сумму более 21,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что предложение победителя торгов, который должен был получить указанную сумму государственных средств, не соответствует условиям тендерной документации заказчика и противоречит законодательству в сфере публичных закупок, а потому должно было быть отклонено.

В прокуратуре добавили, что указанный субъект хозяйствования не смог привести примеры строительства подобных объектов, у него отсутствуют необходимые лицензии и др. Поэтому выполнение обязательств со стороны коммунального предприятия Обуховского районного совета по заключенным договорам подряда, могло привести к нерациональному и неэффективному использованию бюджетных средств.

Учитывая изложенное, прокуратура подала три исковых заявления в Хозяйственный суд Киевской области о признании недействительными решений об определении победителя открытых торгов и договора подряда на общую сумму 21,3 млн грн.

Как сообщал УНН, суд вернул государству землю стоимостью более 1 млрд грн.