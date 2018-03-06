Прокуратура вимагатиме в суді припинити будівництво офісного центру в нацпарку "Голосіївський"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратура міста Києва звернулась в центр з приводу будівництва подала позов до господарського суду з приводу незаконного будівництва офісного центру на території парку "Голосіївський". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської прокуратури.
“З метою захисту порушених прав держави, прокуратура міста Києва звернулась до господарського суду з позовом щодо припинення будівельних робіт на землях Національного природного парку "Голосіївський" та приведення його території у попередній стан, шляхом звільнення від незаконно розміщених споруд”, — йдеться у повідомленні.
Так, Київською міською радою у 2010 році укладено з ТОВ “Авеста-Буд” договір оренди земельної ділянки площею понад 2,5 га, розташованої на території урочища Бичок, що входить до Національного природного парку “Голосіївський”. При цьому, на землях природно-заповідного фонду забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.
Нагадаємо, прокуратура Києва вимагатиме через суд повернення у власність столичній громаді само захопленої земельної ділянки в екологічному комплексі Батиєва Гора, на якій розпочато будівництво.