Прокуратура требует в суде прекратить строительство офисного центра в нацпарке "Голосеевский"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Прокуратура города Киева обратилась в центр по поводу строительства подала иск в хозяйственный суд по поводу незаконного строительства офисного центра на территории парка "Голосеевский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской прокуратуры.
"С целью защиты нарушенных прав государства, прокуратура города Киева обратилась в хозяйственный суд с иском о прекращении строительных работ на землях Национального природного парка "Голосеевский" и приведения его территории в прежнее состояние, путем освобождения от незаконно размещенных сооружений", - говорится в сообщении.
Так, Киевским городским советом в 2010 году заключен с "Авеста-Строй" договор аренды земельного участка площадью более 2,5 га, расположенного на территории урочища Бычок, что входит в Национальный природный парк "Голосеевский". При этом, на землях природно-заповедного фонда запрещается любая деятельность, которая негативно влияет или может негативно влиять на состояние природных объектов или препятствует их использованию по целевому назначению.
Напомним, прокуратура Киева требует через суд возврата в собственность столичной общине захваченного земельного участка в экологическом комплексе Батыева Гора, на котором начато строительство.