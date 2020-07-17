В Луганской области инициатору "референдума" 2014 года сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины самопровозглашенному главе так называемого "народного совета Луганской области", который в 2014 году инициировал проведение незаконного "референдума". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области главе так называемого "народного совета Луганской области" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что 5 мая 2014 года так называемый глава "народного совета" по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд глав районных и городских советов Луганской области. На указанном заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области".
Глава самопровозглашенного "народного совета" обратился к "народному губернатору" с просьбой провести референдум по определению устава Луганской области. В результате этих действий 11 мая 2014 года был проведен так называемый "референдум" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" с целью отделения территории Луганской области от Украины, по результатам которого создана оккупационная администрация РФ - самопровозглашенная "ЛНР".
"17 июля 2020 года в соответствии с постановлением Северодонецкого городского суда Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной администрации в 2014 году четыре человека предстанут перед судом.