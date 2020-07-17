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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 111312 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102284 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102615 просмотра

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В Луганской области инициатору "референдума" 2014 года сообщили о подозрении

В Луганской области инициатору "референдума" 2014 года сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины самопровозглашенному главе так называемого "народного совета Луганской области", который в 2014 году инициировал проведение незаконного "референдума". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

"Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области главе так называемого "народного совета Луганской области" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что 5 мая 2014 года так называемый глава "народного совета" по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд глав районных и городских советов Луганской области. На указанном заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области".

Глава самопровозглашенного "народного совета" обратился к "народному губернатору" с просьбой провести референдум по определению устава Луганской области. В результате этих действий 11 мая 2014 года был проведен так называемый "референдум" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" с целью отделения территории Луганской области от Украины, по результатам которого создана оккупационная администрация РФ - самопровозглашенная "ЛНР".

"17 июля 2020 года в соответствии с постановлением Северодонецкого городского суда Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной администрации в 2014 году четыре человека предстанут перед судом.

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