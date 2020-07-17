На Луганщині ініціатору "референдуму" 2014 року повідомили про підозру

"За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області очільнику так званої "народної ради Луганської області" повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що 5 травня 2014 року так званий голова "народної ради" за попередньою змовою з групою осіб ініціював та провів з’їзд голів районних та міських рад Луганської області. На вказаному засіданні він від імені "народної ради Луганської області" наділив Валерія Болотова повноваженнями "народного губернатора Луганської області".

Очільник самопроголошеної "народної ради" звернувся до "народного губернатора" з проханням провести референдум щодо визначення статуту Луганської області. Внаслідок цих дій 11 травня 2014 року було проведено так званий "референдум" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР" з метою відокремлення території Луганської області від України, за результатами якого створено окупаційну адміністрацію РФ – самопроголошену "ЛНР".

"17 липня 2020 року відповідно до ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що на Луганщині за організацію та участь у незаконному "референдумі" на підтримку окупаційної адміністрації в 2014 році четверо осіб постануть перед судом.