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В Луганской области горела частная баня

В Луганской области горела частная баня

Киев  •  УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Луганской области спасатели ликвидировали пожар в частной бане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как сообщили спасатели, 9 марта 2019 в 21:11 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома по адресу: Попаснянский р-н., С. Белая гора, ул. Зубенко. Немедленно к месту вызова были направлены дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 64 в составе 6-ти человек личного состава на пожарной автоцистерне".

"По прибытию на место вызова был подтвержден факт пожара, горели стены и крыша бани на площади около 25 кв. М., Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный дом и гараж", - говорится в сообщении спасателей.

В 21:26 пожар локализован, в 22:23 - ликвидирован.

"Погибших и травмированных обнаружено не было", - добавляется в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас специалистами выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Как сообщал УНН, в столичной многоэтажке горел лифт.

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