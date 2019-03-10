В Луганской области горела частная баня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Луганской области спасатели ликвидировали пожар в частной бане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
Как сообщили спасатели, 9 марта 2019 в 21:11 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома по адресу: Попаснянский р-н., С. Белая гора, ул. Зубенко. Немедленно к месту вызова были направлены дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части № 64 в составе 6-ти человек личного состава на пожарной автоцистерне".
"По прибытию на место вызова был подтвержден факт пожара, горели стены и крыша бани на площади около 25 кв. М., Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный дом и гараж", - говорится в сообщении спасателей.
В 21:26 пожар локализован, в 22:23 - ликвидирован.
"Погибших и травмированных обнаружено не было", - добавляется в пресс-службе ГСЧС.
Сейчас специалистами выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.
Как сообщал УНН, в столичной многоэтажке горел лифт.