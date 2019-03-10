На Луганщині горіла приватна лазня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Луганщині рятувальники ліквідували пожежу у приватній лазні. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Як повідомили рятувальники, 9 березня 2019 року о 21:11 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння будинку за адресою: Попаснянський р-н., с. Біла гора, вул. Зубенка. Негайно до місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 64 у складі 6-ти чоловік особового складу на пожежній автоцистерні“.
“По прибуттю на місце виклику було підтверджено факт пожежі, горіли стіни та дах лазні на площі біля 25 кв. м., існувала загроза перекидання полум’я на поряд розташований будинок та гараж”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
О 21:26 пожежу локалізовано, о 22:23 — ліквідовано.
“Загиблих та травмованих виявлено не було,” — додається у прес-службі ДСНС.
Наразі фахівцями з’ясовуються причини та обставини виникнення пожежі.
Як повідомляв УНН, в столичній багатоповерхівці горів ліфт.