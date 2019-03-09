В столичній багатоповерхівці горів ліфт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Ввечері 8 березні в одній із багатоповерхівок Києва горів ліфт. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Повідомлення про пожежу у 9 поверховому житловому будинку на вулиці Архипченка 12/3, що у Оболонському районі Києва, надійшло після десятої вечора.
На місці події рятівники встановили, що пожежа виникла на 7 поверху в машинному відділенні ліфта. О 22:50 рятувальники локалізували пожежу, а після - ліквідували.
Внаслідок пожежі пошкоджені електродвигун та електропроводи. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Святошинському районі столиці сталася пожежа - горів торговий кіоск. Згодом вогонь перекинувся на сусідні споруди.