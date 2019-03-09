В столичной многоэтажке горел лифт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вечером 8 марта в одной из многоэтажек Киева горел лифт. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным происшествиям, передает УНН.
Сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Архипченка 12/3, что в Оболонском районе Киева, поступило после десяти вечера.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник на 7 этажа в машинном отделении лифта. В 22:50 спасатели локализовали пожар, а после - ликвидировали.
В результате пожара повреждены электродвигатель и электропровода. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Святошинском районе столицы произошел пожар - горел торговый киоск. Впоследствии огонь перекинулся на соседние постройки.