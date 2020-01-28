В Луганской области двух человек приговорили к 5 годам наказания за переправку через границу иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Луганской области двое граждан Украины осуждены на 5 лет заключения за незаконную переправку через границу выходцев из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Было задокументировано канал незаконной переправки выходцев Юго-Восточной Африки (Азии - ред.), который действовал на участке Луганского пограничного отряда. В ходе следствия было получены доказательства причастности к организации и незаконной переправки через границу группы мигрантов в составе граждан Индии и Вьетнама на участке отдела пограничной службы "Троицкое" двух жителей украинского пограничья", - говорится в сообщении.
По этому делу, 24 января этого года в законную силу вступил приговор Белокуракинского районного суда. Злоумышленники признаны виновными в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому.
Напомним, в Одессе должностных лиц миграционной службы задержали за легализацию мигрантов.