На Луганщині двох осіб засудили до 5 років покарання за переправлення через кордон іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Луганщині двох громадян України засудили до 5 років ув'язнення за незаконне переправлення через кордон вихідців Південно-Східної Азії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Було задокументовано канал незаконного переправлення вихідців Південно-Східної Африки (Азії - ред.), який діяв на ділянці Луганського прикордонного загону. В ході слідства було отримано докази причетності до організації та незаконного переправлення через кордон групи мігрантів у складі громадян Індії та Вʼєтнаму на ділянці відділу прикордонної служби "Троїцьке" двох жителів українського прикордоння", - сказано у повідомленні.
Щодо цієї справи, 24 січня цього року законної сили набрав вирок Білокуракинського районного суду. Зловмисників визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років кожному.
Нагадаємо, в Одесі посадовців міграційної служби затримали за легалізацію мігрантів.