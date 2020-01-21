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В Одесі посадовців міграційної служби затримали за легалізацію мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Правоохоронці викрили посадових осіб Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області на отриманні хабара за легалізацію іноземних громадян на території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

В Одесі посадовців міграційної служби затримали за легалізацію мігрантів

Співробітники спецслужби встановили, що за різні суми грошової винагороди посадовці безпідставно подовжували іноземцям терміни перебування в Україні, виготовляли посвідки на тимчасове проживання та документи, необхідні для набуття українського громадянства. Вартість послуг зловмисників становила від 3 до 5 тисяч доларів і залежала від платоспроможності замовників та складності випадку.

Організатора злочинної схеми правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті Одеси після отримання від "клієнта" частини хабара у розмірі 500 доларів. Загалом зловмисники оцінили своє сприяння в 1 300 доларів.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців міграційної служби, причетних до оборудки.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали у Полтаві поліцейського на отриманні хабара у розмірі 1 500 доларів.

Українські Національні Новини

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